Ключ для расшифровки итогов онлайн-выборов в Москве разделили

В Москве провели процедуру разделения ключей для подведения итогов онлайн-голосования. Мосгоризбирком назначил семь хранителей.

Меньше суток остается до старта дистанционного электронного голосования в Москве. С 17 по 19 сентября жители столицы будут выбирать депутатов Государственной Думы РФ. Онлайн-выборы сегодня считаются наиболее безопасным и надежным способом реализации избирательного права.

Высокую надежность ДЭГ обеспечивает уникальная система шифрования. Как сообщает АГН "Москва", ключ шифрования результатов ДЭГ 16 сентября разделили на семь частей. Процедура прошла в Общественном штабе по наблюдению за выборами. Отметим также, что ранее электронную систему протестировали технические специалисты и хакеры – она полностью готова к потенциальным атакам извне.

Председатель МГИК Юрий Ермолов подчеркнул, что в соответствии с положением "О порядке дистанционного электронного голосования", утвержденным ЦИК, именно Мосгоризбирком определяет количество ключей, их хранителей и место проведения процедуры.

Для исключения любых попыток повлиять на ход голосования держателями ключей назначены сам Юрий Ермолов, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников*, заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Ольга Кириллова, секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Арина Шарапова, председатель УИК избирательного участка для ДЭГ №5013 Юрий Павлов и член Общественного штаба Григорий Мельконьянц.

Напомним, среди участников онлайн-выборов в рамках акции "Миллион призов" будут разыграны квартиры, машины, а также сертификаты номиналом до ста тысяч рублей, которые можно потратить у партнеров программы.