В Раде обвинили Зеленского в уничтожении Украины: Люди умирают от войны, голода и болезней

Владимир Зеленский создает на Украине тоталитарно-преступный режим, заявил депутат Верховной Рады Илья Кива.

Выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН стало весьма обсуждаемым. На речь президента Украины отреагировали многие политики, в том числе российские. Как в Москве, так и в Киеве оказались недовольны тем, какие заявления сделал украинский лидер.

Депутат Верховной Рады Илья Кива обратил внимание на то, что Зеленский, выступая в ООН, осудил Россию в якобы безосновательном задержании крымского татарина в Крыму, подозреваемого в подрыве газопровода. Парламентарий отметил, что президент Украины вместе с тем забыл рассказать членам организации о том, что нарушает права человека и Конституцию.

По словам Кивы, Зеленский уничтожает свободу слова и оппозицию. Также депутат Рады напомнил о закрытии телеканалов, блокировке информационных сайтов, санкциях в отношении журналистов и преследовании политиков, не разделяющих и осуждающих действия властей.

"Он (Зеленский – Прим. ред.) создает тоталитарно-преступный режим, который грабит и уничтожает свою страну, при котором от голода, войны и болезней умирают люди", – процитировал Киву LIFE.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Владимир Зеленский процитировал Владимира Путина и оконфузился. Президент Украины запутался, когда именно российский лидер говорил об опасности попыток расшатать авторитет ООН.