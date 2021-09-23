"Катастрофическая чушь": журналист Шарий о "российском следе" в нападении на помощника Зеленского

Эксперт считает, что предположения о том, что в нападении была замешана "рука Кремля", беспочвенны. "Это жесткая катастрофическая чушь", – заявил Анатолий Шарий. Он добавил, что украинцы слышат подобные высказывания о "российском следе" уже много лет.
Кроме того, журналист добавил, то если причастных к покушению на помощника президента Украины разыщут, то он будет очень удивлен. Тем более, если их найдут живыми. По его мнению, сейчас нападавших не ищут, передает RT.
Шарий также сказал, что в лес Нацгвардию привезли искать нападавших только через четыре часа после обстрела автомобиля Шефира. По его словам, в районе ЧП также летали вертолеты.
Напомним, 22 сентября в Киевской области в результате обстрела машины, где находился Сергей Шефир, был ранен водитель. Сам помощник Владимира Зеленского не пострадал.
Кремль уже отреагировал на происшествие и заявления о "российском следе". Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие высказывания имеют "признаки излишне экзальтированного эмоционального состояния". В свою очередь, как писали "Дни.ру", Владимир Зеленский пообещал дать "сильный ответ" тем, кто совершил покушение на его первого помощника и друга.
Популярные темы форума
Что вы думаете о тиктоке?
Что делать если парень не дает проходу
Что происходит в России?
Абдоминопластика после родов
Парень начал красить ногти
Как отучить сына курить?