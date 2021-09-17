Миллион голосов отдали москвичи за 10 часов работы ДЭГ

К вечеру пятницы явка электронных избирателей составила 50%.

17 сентября началось голосование на выборах в Государственную Думу. Многие онлайн-избиратели исполнили свой гражданский долг еще утром. За первые 10 часов московская система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) обработала один миллион бюллетеней. Стоит отметить, что на онлайн-голосование зарегистрировались свыше двух миллионов человек.

Также сообщатся, что система ДЭГ работает стабильно и продолжает выдачу электронных бюллетеней в штатном режиме. Большая популярность онлайн-голосования стала причиной нагрузки на сервис, однако это не вызвало сбоев. Сделать свой выбор можно до 20:00 19 сентября.

Чтобы проголосовать онлайн, необходимо авторизироваться в личном кабинете на портале mos.ru, после чего перейти в специальный раздел, который посвящен ДЭГ. Также можно воспользоваться ссылкой: elec.mos.ru/landing.

Напомним, что участники ДЭГ могут выиграть призы. В рамках акции "Миллион призов – #ВыбираемВместе" среди москвичей разыграют 250 тысяч подарков. То есть приз может получить каждый восьмой избиратель, который принял участие в онлайн-голосовании. Разыгрываются, например, однокомнатные квартиры в Москве, автомобили, призовые баллы, которые можно будет обменять на товары партнеров акции (один балл равен одному рублю).