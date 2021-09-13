Победителем акции "Миллион призов" сможет стать каждый шестой участник онлайн-голосования

В рамках акции "Миллион призов" среди москвичей разыграют 250 тысяч подарков.

19 сентября вся страны будет выбирать депутатов Госдумы. Вместо посещения избирательных участков москвичи могут проголосовать онлайн. Выборы по системе дистанционного электронного голосования пройдут в столичном регионе с 17 по 19 сентября. Такой метод особенно актуален в период пандемии коронавируса.

Предпочтение ДЭГ отдают медики и технические специалисты, которые заявляют о высокой надежности электронной системы. Впрочем, жителям Москвы нужно поспешить с подачей заявки на участие в онлайн-выборах – осталось меньше суток. Заявить о свое желании можно через портал mos.ru или в мобильных приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы". Заявку нужно отправить до 23:59 13 сентября.

Среди участников ДЭГ в рамках акции "Миллион призов – #ВыбираемВместе" определят 250 тысяч победителей. Как сообщает АИФ, на приз может рассчитывать каждый шестой онлайн-избиратель. Отмечается. что в дистанционных выборах будут участвовать около полутора миллионов москвичей.

С инициативой о проведении акции "Миллион призов" выступили московские предприниматели. Они уверены, что эта программа простимулирует граждан голосовать дистанционно. Вице-президент МТПП Владимир Мохте считает акцию удобной, безопасной, выгодной и интересной.

Участники ДЭГ смогут выиграть квартиры в Москве, автомобили и сертификаты номиналом от десяти до ста тысяч рублей. Их можно потратить на покупку продуктов, одежды, лекарств, украшений, цветов, детских товаров. Призовыми баллами можно расплатиться в ресторанах, учреждениях культуры, детских развлекательных центрах. Также выигрыш можно направить на благотворительность.