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Политика
Сервис по поиску избирательного участка и округа заработал на портале mos.ru

Сервис по поиску избирательного участка и округа заработал на портале mos.ru

Новый сервис на mos.ru не только подскажет адрес избирательного участка, но и проложит маршрут до него.
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Выборы в Государственную Думу стартуют меньше чем через два дня. Отдать свой голос можно с помощью дистанционного электронного голосования или на избирательном участке (ИУ). Найти свой участок можно на портале mos.ru – на официальном сайте мэра Москвы заработал специальный сервис.

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Сюжеты Выборы в Госдуму

Чтобы воспользоваться им, нужно перейти по ссылке и ввести свой адрес регистрации. Система сообщит номер округа, адрес и номер телефона избирательного участка, а также проложит маршрут до него. Посетить ИУ можно с 17 по 19 сентября с 8:00 до 20:00.

При возникновении вопросов избиратели могут звонить в Единую справочную службу правительства Москвы по телефону: +7 495 777-77-77. Специалисты расскажут, кто имеет право голосовать на выборах в Государственную Думу и как найти избирательный участок.

Напомним, что в течение трех дней москвичи будут выбирать депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух округах (№ 19 — районы Вешняки, Ивановское, Новогиреево, № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Проспект Вернадского), а в Щукине состоятся выборы муниципальных депутатов.

Ранее "Дни.ру" писали, что прозрачность выборов в Москве обеспечат 16 тысяч наблюдателей. Они будут сообщать о подозрительных событиях на избирательных участках, используя приложение для смартфонов "Мобильный наблюдатель".

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
15 сентября 2021, 19:26 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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