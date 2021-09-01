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Политика
Жириновский: Зеленский будет валяться в ногах у Байдена ради военной помощи

Жириновский: Зеленский будет валяться в ногах у Байдена ради военной помощи

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, собравшемуся на переговоры в Белый дом, стоит помнить, чем закончилось сотрудничество США и Афганистана.
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В среду, 1 сентября, в Вашингтоне состоится встреча украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. Высокопоставленный представитель администрации Соединенных Штатов сообщил, что главы двух стран, помимо всего прочего, обсудят перспективы оказания Киеву дополнительной помощи в сфере безопасности.

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Владимир Жириновский считает, что "Зеленский будет валяться в ногах у Байдена", желая получать оружие для Украины, чтобы с его помощью совершить провокацию против Российской Федерации. Однако лидеру Незалежной, по словам председателя ЛДПР, стоит помнить, чем обернулась военная помощь от американцев Афганистану – произошла трагедия.

По мнению Жириновского, то, что произошло в Афганистане – страшный позор для США. Мол, это же ждет и Украину, которая позволяет Западу высасывать все свои богатства. "В итоге [Незалежная] останется разоренной", – написал председатель ЛДПР в своем телеграм-канале.

Напомним, этим летом все американские войска покинули Афганистан после 20 лет пребывания в стране. Там власть захватили сторонники движения "Талибан"*. Последний представитель Вооруженных сил выехал из республики в ночь на 31 августа.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что в Конгрессе США потребовали отставки Джо Байдена из-за Афганистана. Республиканец Ронни Джексон резко отреагировал на шутку американского лидера.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ.

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Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 1 сентября 2021, 17:53 Источник: Telegram-канал "Жириновский"
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