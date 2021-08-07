Тихановская призвала белорусов покончить с зависимостью от Москвы

Гражданам Белоруссии следует вспомнить, что они живут в независимой стране.

Таким мнением поделилась экс-кандидат на пост белорусского президента Светлана Тихановская. Согласно ему, Белоруссии давно пора покончить с "зависимостью" от России.

По её словам, белорусам следует отказаться от понимания того, что Минск не сможет решить ни одного вопроса без участия Москвы. Она подчеркнула, что это неправильно, так как Белоруссия является независимым государством.

Также Светлана Тихановская призвала европейские страны и США усилить ограничения против действующего руководства Белоруссии. По ее мнению, Запад должен введены более мощные санкции против правительства Александра Лукашенко.

Ранее стало известно, что 9 августа Вашингтон может объявить о новых ограничениях в отношении Минска. Чего именно коснутся эти санкции на сегодняшний день не ясно. Однако если это произойдет, объявление будет сделано в годовщину выборов главы белорусского государства, которые прошли 9 август 2020 года. Тогда на них победу одержал Александр Лукашенко. По официальным данным, за него проголосовали 80,23% граждан. Сразу после этого по всей Белоруссии начались массовые акции протеста.