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Политика
Тихановская призвала белорусов покончить с зависимостью от Москвы

Тихановская призвала белорусов покончить с зависимостью от Москвы

Гражданам Белоруссии следует вспомнить, что они живут в независимой стране.
прочитано 390 раз

Таким мнением поделилась экс-кандидат на пост белорусского президента Светлана Тихановская. Согласно ему, Белоруссии давно пора покончить с "зависимостью" от России.

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 Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук)

Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

По её словам, белорусам следует отказаться от понимания того, что Минск не сможет решить ни одного вопроса без участия Москвы. Она подчеркнула, что это неправильно, так как Белоруссия является независимым государством.

Также Светлана Тихановская призвала европейские страны и США усилить ограничения против действующего руководства Белоруссии. По ее мнению, Запад должен введены более мощные санкции против правительства Александра Лукашенко.

Ранее стало известно, что 9 августа Вашингтон может объявить о новых ограничениях в отношении Минска. Чего именно коснутся эти санкции на сегодняшний день не ясно. Однако если это произойдет, объявление будет сделано в годовщину выборов главы белорусского государства, которые прошли 9 август 2020 года. Тогда на них победу одержал Александр Лукашенко. По официальным данным, за него проголосовали 80,23% граждан. Сразу после этого по всей Белоруссии начались массовые акции протеста.

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Светлана Тихановская: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press
7 августа 2021, 17:26 Источник: Spiegel ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость814943
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идиотка
Гость826977
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Не удивлюсь если в ближайшее время она и от мужа с детьми откажется.
Гость815284
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печенюшками объелась
Гость826177
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тётка противная.какая нифик политика для неё? она же сельпо натуральная
Гость818844
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Кухарка должна лепить халушки и варить борщ!! Умолкни, кастрюля.
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