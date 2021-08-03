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Политика
Политолог Белковский о плане Байдена по свержению Путина: Усыпить бдительность

Политолог Белковский о плане Байдена по свержению Путина: Усыпить бдительность

Политолог Станислав Белковский раскусил Джо Байдена. Он уверен, что президент Соединенных Штатов придумал хитрую стратегию против российского коллеги.
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По словам эксперта, американские власти якобы боятся, что преемник Владимира Путина может вести более агрессивную тактику в отношении западных государств. Станислав Белковский полагает, что подобная позиция может быть частью плана, направленного на досрочную отставку президента России.

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Таким образом, по его мнению, Джо Байден хочет пустить пыль в глаза Кремлю. Эксперт отметил, что президент США хочет "усыпить его бдительность". Политолог добавил, что такую же стратегию применял бывший глава государства Барак Обама, когда настаивал на втором сроке экс-президента России Дмитрия Медведева.

Однако эффект получился обратный. Владимир Путин посчитал, что Дмитрий Медведев может стать "вторым Горбачевым". Сейчас Джо Байден дает понять российскому лидеру, что Белый дом заинтересован в том, чтобы он оставался у власти.

Напомним, недавно Джо Байден заявил, что у Владимира Путина есть проблемы, поскольку экономика России опирается лишь на нефть и ядерное оружие. В свою очередь в Кремле ответили, что в таком случае Москва не собирается называть американцев партнерами. Скорее, они для России оппоненты. Также ранее президент США прокомментировал ход переговоров с нашей страной по стратегической стабильности.

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Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 3 августа 2021, 17:20 Источник: Ютуб-канал "Власть vs Влащенко" ✓ Надежный источник
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