"Кошмарят обысками уже пять месяцев": мэр Запорожья о беспрецедентном давлении на глав украинских городов

Мэр Запорожья Владимир Буряк опубликовал на своей странице в "Фейсбук" видеообращение.

Владимир Буряк рассказал, что накануне в Запорожском городском совете, районных администрациях и на коммунальных предприятиях снова прошли обыски. Градоначальник отметил, что уже сбился со счета, сколько раз "принимал гостей в погонах" за последние полгода. По словам мэра Запорожья, главы украинских городов подвергаются беспрецедентному давлению при Владимире Зеленском. Мол, такого не было со времен Виктора Януковича.

Буряк считает, что это происходит в том числе потому, что рейтинги мэров повысились. По его словам, "откровенные преступники" пытаются взять под контроль Запорожье и его ресурсы, используя при этом все возможные методы. Якобы группа рейдеров даже шантажировала градоначальника.

"Кошмарят обысками уже пять месяцев", – пожаловался Буряк.

Напомним, с весны 2021 года сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в киевской администрации и на коммунальных предприятиях. Мэр города Виталий Кличко считает это давлением на местное самоуправление. Якобы президент Украины Владимир Зеленский пытается от него избавиться.

Ранее экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль заявил, что снятие Виталия Кличко с должности может обернуться для Владимира Зеленского восемью годами лишения свободы. Политический деятель напомнил о решении Конституционного суда Украины, которое было принято 18 лет назад.