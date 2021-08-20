На Украине создают рабочую группу по нейтрализации угроз "Северного потока – 2"

В распоряжении РБК-Украина появились документы, подписанные премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Как следует из их писем, на Украине создают рабочую группу для нейтрализации угроз национальной безопасности, которые связаны с запуском газопровода "Северный в поток – 2". В нее войдут члены правительства, в том числе – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр юстиции Денис Малюська, министр Кабинета министров Олег Немчинов и министр энергетики Герман Галущенко.

Издание уточнило, что будет создана целая коммуникационная платформа, в рамках которой будут обсуждаться и нарабатываться предложения для нейтрализации угроз "Северного потока-2". Кстати, ранее правительство Германии назначило Георга Вальдерзее на должность уполномоченного по вопросам транзита газа через Украину.

Напомним, "Северный поток – 2" – газопровод, который идет из России в Германию по дну Балтийского моря. Строительство почти завершено. Об этом недавно сообщал министр иностранных дел Сергей Лавров. Он отметил, что попытки сорвать завершение проекта обречены на провал.

Ранее "Дни.ру" писали о стратегии Ангелы Меркель по "Северному потоку – 2". Украинский экономист Юрий Атаманюк считает, что канцлер ФРГ заслуживает похвалы со стороны своего народа. Мол, она "забрала у дурных украинцев" весь транзит газа и сделала так, чтобы энергетическая безопасность Европы зависела от Германии.