Многие молодые украинцы хотят вернуть Крым.

С 29 июля по 4 августа 2021 года фонд "Демократические инициативы" имени Кучерива и социологическая служба Центра Раумкова опросили более двух тысяч украинцев старше 18 лет с целью выяснить, хотят ли жители Незалежной "вернуть временно оккупированный" Крым. Оказалось, что большинство граждан (61%) действительно выступают за совместное политическое будущее Украины и полуострова.

Примечательно, что пенсионеры меньше верят в возвращение Крыма (54%). Так же думает половина жителей восточной Украины (47%). А вот многие молодые люди в этой стране уверены – полуостров снова станет украинский. При этом всего 6% опрошенных украинцев считают, что Крым – это Россия, и 10% – выступают за независимость этой территории.

Из тех, кто хочет видеть Крым в составе Украины, 47% считают, что полуостров возможно вернуть благодаря дипломатическим усилиям и санкциям против России, а 46% высказались о проведении реформ и повышении уровня благосостояния в Незалежной. По их мнению, это привлечет жителей Крыма.

Те, кто считает невозможным совместное будущее полуострова и Украины, объяснили свою позицию. 52% респондентов уверены – этого не будет из-за военного присутствия России в Крыму. 39% опрошенных указали, что жители полуострова негативно относятся к Украине.

В сообщении фонда "Демократические инициативы" отмечается, что жители Крыма, а также Донецкой и Луганской областей, опрошены не были. Исследование спонсировало посольство Нидерландов на Украине.

Напомним, весной 2014 года состоялся референдум в Крыму и Севастополе. Тогда 90% избирателей проголосовали за воссоединение с Россией. Кстати, согласно недавним данным ВЦИОМ, на сегодняшний день так же поступили бы 88% жителей республики. 93% – положительно оценивают воссоединение Крыма с РФ.