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Политика
"Я не вижу другого выхода": Зеленский снова заговорил о встрече с Путиным

"Я не вижу другого выхода": Зеленский снова заговорил о встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
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В интервью журналистам Владимир Зеленский заявил, что вопрос освобождения украинских заключенных в России, "к сожалению, заторможен". По мнению политика, необходимо провести прямые переговоры с Владимиром Путиным. "Я другого выхода не вижу", – признался лидер Незалежной.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Зеленский не исключил, что новые решения этого вопроса могут быть найдены во время работы дипломатической инициативы "Крымская платформа", которая была создана президентом, его офисом и министерством иностранных дел Украины в этом году.

По словам Зеленского, в России отделяют списки находящихся в отдельных районах Донецкой и Луганской областей от списков тех, кто находится в Крыму. На Украине же их объединяют и выступают за обмен всех на всех, отметил президент. Он дал понять, что Украина готова предпринять любые шаги, чтобы вернуть заключенных крымчан.

Напомним, весной этого года Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться "в любой точке Донбасса", где идет война. Президент России посоветовал украинскому коллеге сначала провести переговоры с представителями Донецкой и Луганской народных республик, но все-таки согласился встретиться с ним в Москве. О подготовке к переговорам лидеров двух стран сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, но никаких подвижек в этом вопросе не произошло.

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Фото: Edijs Palens / Xinhua / www.globallookpress.com
Автор: 19 августа 2021, 17:07 Источник: Украинская правда ✓ Надежный источник
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Яркие будни президента Зеленского

комментарии

Ответить:

Гость835989
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Просто Зеля, как клоун-выскочка решил пока он в кресле Горобородько хоть посмотреть на Путина, и поговорить с ним.... ведь не будь он клоуном-дырьмопрезидэнтом, такой возможности у него в жизни бы не было
1

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