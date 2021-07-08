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Политика
Лидер НАУ Латушко отмерил президентский срок для Лукашенко

Лидер НАУ Латушко отмерил президентский срок для Лукашенко

Анализируя экономическую политику Белоруссии, оппозиционер Павел Латушко, спрогнозировал, когда Лукашенко отойдет от власти

Продолжение: Тихановская о борьбе Лукашенко со СМИ: Режим боится правды
прочитано 314 раз

Бывший белорусский дипломат и министр Павел Латушко, ныне возглавляющий оппозиционное движение "Народное антикризисное управление", оценил экономическую политику президента Александра Лукашенко. Он выпустил на своем ютуб-канале ролик с красноречивым названием "Диктатор разоряет Беларусь", в котором отмерил президентский срок для Лукашенко.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Политик рассказал о "бездарной" экономической политике "нелегитимного" правительства Белоруссии. Он высмеял доклад премьер-министра РБ Романа Головченко, который пытался доказать, что санкции Евросоюза не смогут негативно повлиять на республику.

Латушко решил показать, как, по его мнению, реально обстроят дела в белорусской экономике. Он привел в пример статистические показатели, из которых следует, что "нелегитимное правительство не смогло добиться положительных результатов даже при максимально лояльных условиях". Оппозиционер подчеркнул, что "токсичный режим" не добьется роста экономики и попытался спрогнозировать, когда президент Лукашенко отойдет от власти.

"В 2024 году у власти точно не будет находиться гражданин Лукашенко" – заявил Латушко.

Так лидер НАУ отреагировал на экономический прогноз международного агентства S&P, эксперты которого посчитали, что к 2024 году ВВП Белоруссии на душу населения снизится на 18% по сравнению с аналогичным периодом десятилетней давности. Латушко отметил, что аналитики не учитывают того факта, что Лукашенко к 2024 году уже не будет у власти. По его словам, новые демократические силы смогут исправить негативную ситуацию.

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Фото: president.gov.by
Автор: 8 июля 2021, 17:56 Источник: Youtube-канал Павла Латушко ✓ Надежный источник

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