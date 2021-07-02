Украины фактически отдала себя под тотальное внешнее управление. Об этом еще в ходе Прямой линии заявил президент России Владимир Путин. С ним солидарен член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
По его словам, такие меры приведут в итоге Украину к марионеточной системе управления, а власть Незалежной не сможет принимать никаких волевых решений.
Эксперт напомнил, что на Украине уже есть органы, руководители которых являются иностранными гражданами и даже не знают украинский язык. Речь идет о двух ведомствах – НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) и НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции).
Впрочем, предшественник президента Украины Владимира Зеленского Петр Порошенко тоже раздавал власть кому ни попадя. К примеру, министром путей сообщения он назначил польского рок-музыканта Войцех Балчун.
Сегодня Украина демонстрирует продолжение традиций Порошенко. Девиз подобных действий один – приходите и владейте нами. Однако в итоге Киев просто напросто потеряет субъектность власти. К чему это приведет, страшно представить. Но пострадают от этого, конечно, простые граждане.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что украинцев предупредили о риске голода из-за новой реформы.
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