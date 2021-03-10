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Политика
Эксперт Безпалько о готовности Зеленского встретиться с Путиным: Может использовать отказ как повод к войне в Донбассе

Эксперт Безпалько о готовности Зеленского встретиться с Путиным: Может использовать отказ как повод к войне в Донбассе

Владимир Зеленский. Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Шансы на личную встречу двух лидеров оценили эксперты.
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Политолог Леонид Савин заявил, что идея переговоров в формате один на один не имеет перспективы. Эксперт напомнил, что украинская сторона не выполнила обязательства по ранее принятым соглашениям. А значит, Владимиру Зеленскому пока рано говорить о новой встрече.

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Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Савин назвал заявления президента Украины популизмом. Специалист пояснил, что рейтинг партии "Слуга народа" стремительно падает, и поэтому Зеленскому важно убедить граждан в том, что он поступает правильно. "Ему надо делать заявления, которые бы соответствовали желаниям украинцев", – рассказал политолог.

О возможности личной встречи президентов также высказался политолог Богдан Безпалько. В беседе с Nation news он отметил, что Зеленский хочет показать себя миротворцем. Однако опыт общения с украинским лидером в нормандском и минском форматах свидетельствует об обратном.

Безпалько уверен: никто из российских представителей не захочет сесть за стол переговоров с Зеленским. Политолог не исключил, что президент Украины может использовать это как повод к войне в Донбассе. "Судя по всем признакам, сейчас на юго-востоке Украины готовится большая боевая операция", – уточнил Безпалько.

Ранее Владимир Зеленский не исключил, что может встретиться с Владимиром Путиным и с каждым членом "нормандской четверки" отдельно для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Политик подчеркнул, что откладывать решение важного вопроса не получится.

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Автор: 10 марта 2021, 10:22 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник
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Яркие будни президента Зеленского

комментарии

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Ми6
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Не царское дело с холопами общаться, если барин, зеленского, что-то хочет сказать, пусть напрямую обращается.
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