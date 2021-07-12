Лидер НАУ Латушко: Лукашенко под давлением Москвы идет на реформу конституции

Во время онлайн-конференции противников режима президента Белоруссии Александра Лукашенко лидер оппозиционного союза "Народное антикризисное управление" Павел Латушко не исключил, что глава государства согласился изменить конституцию республики только подавлением Москвы. Напомним, об изменении основного закона Лукашенко заявил во время массовых протестов летом 2020 года, вызванных из-за недовольства граждан итогами президентских выборов.
"Я не исключаю, что он под давлением Москвы идет на реформу конституции. Мы знаем, что еще в сентябре об этом Кремль говорил Лукашенко: необходимо поменять конституцию" – заявил Латушко.
Меж тем, белорусская оппозиция намерена предложить граждан альтернативный вариант основного закона республики. Они планируют вынести проект "народной конституции" на референдум так же, как и Лукашенко.
Латушко уверен, глава государства попытается в любом случае сохранить свою власть, даже если поменяет конституцию. Оппозиционер подчеркнул, что делегаты Всебелорусского народного собрания поддерживают Лукашенко, несмотря на то, что "в стране убивают людей, мучают, насилуют и издеваются".
Лидер НАУ сравнил ситуацию в Белоруссии с периодом сталинизма. Он поставил перед оппозиционерами "принципиальный вопрос": согласиться с тем, что делает Лукашенко, или постараться изменить его сценарий. Латушко для себя выбрал второй вариант, отметив, что шансов мало.
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