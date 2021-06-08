Володин призвал ПАСЕ и ОБСЕ дать оценку происходящему на Украине

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 8 июня, приняла заявление с осуждением властей Украины за исключение русского и других народов из числа коренных. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) и Организация по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) должны дать оценку соблюдения прав человека в этой стране, сказал спикер ГД Вячеслав Володин.

