Губернаторы "новой волны" обсудили качество управления в регионах

Дискуссия состоялась на площадке Петербургского международного экономического форума.

Дискуссионную площадку для глав российских регионов организовали Экспертный институт социальных исследований и Фонд "Росконгресс". Их совместный проект так и называется – "Клуб Губернаторов". В ходе совместного заседания губернаторы "новой волны" обсудили вопросы взаимодействия регионов. Главы субъектов так же коснулись темы оценки эффективности и сфер применения новых управленческих практик.

Активное участие в дискуссии приняли губернаторы Калининградской области – Антон Алиханов, Ивановской области – Станислав Воскресенский, Новгородской области – Андрей Никитин, Нижегородской области – Глеб Никитин, Забайкальского края – Александр Осипов, Севастополя – Михаил Развожаев, Камчатского края – Владимир Солодов, Кемеровской области – Сергей Цивилев, Мурманской области – Андрей Чибис и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына отметила, что Институт занимается исследованием лучших управленческих практик российских регионов. За три с лишним года работы специалистам удалось собрать базу из более чем 15 тысяч практик. "Губернаторы новой волны традиционно занимают место в авангарде эффективности принимаемых решений", – подчеркнула Кислицына.

Участники дискуссии пришли к мнению, что возможность тиражирования лучших управленческих практик по регионам является важным критерием их эффективности. Однако, как заметили губернаторы, большинство решений невозможно одинаково эффективно использовать по всей России. Для преодоления этой ситуации было предложено усиленное взаимодействие регионов с близкими экономическими показателями. Кроме того, главы субъектов РФ предложили создать единый онлайн-агрегатор управленческих практик.