Названы самые популярные в интернете российские губернаторы

В Сети появился рейтинг самых популярных в социальных медиа российских губернаторов и глав регионов. Его подготовили аналитики компании "Медиалогия".
Список возглавил мэр Москвы Сергей Собянин с более чем 153 тысячами упоминаний. За ним следует президент Чечни Рамзан Кадыров, которого упомянули более 59 тысяч раз. Третье место занял губернатор Московской области Андрей Воробьев с результатом 58,45 тысячи упоминаний, сообщает "Подмосковье сегодня".
В топ-10 также вошли глава Башкортостана Радий Хабиров, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв, глава Республики Крым Сергей Аксёнов, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и губернатор Красноярского края Александр Усс.
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