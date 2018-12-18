В России появится рейтинг цифровизации регионов

В следующем году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) совет по развитию цифровой экономики при Совфеде представит пилотный рейтинг цифровизации регионов. Как отметил в ходе заседания в Новосибирске вице-спикер верхней палаты парламента, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, в нем будет отражено множество показателей, включая степень удовлетворенности населения качеством жизни и уровень развития человеческого капитала.



Рейтинг должен стать ориентиром для регионов, источником информации об их успехах и недоработках в деле развития цифровой экономики, а также рабочим инструментом для правительства, отметил Турчак. По его словам, на основе этих сведений будут приниматься и финансовые решения.

В настоящее время продолжается работа над методологией составления перечня. "Могу точно сказать, что в числе его параметров будут учитываться развитие человеческого капитала и степень удовлетворенности населения качеством жизни", – сказал вице-спикер Совфеда.

Пилотный проект рейтинга совет по развитию цифровой экономики представит на ПМЭФ-2019. В дальнейшем правительству будет предложено использовать шкалу для определения приоритетов цифрового развития.

Необходимость внедрения рейтинга Турчак объяснил тем, что у регионов отсутствуют показатели и ожидаемые результаты, которые можно контролировать. У федерального центра нет эффективной оценки работы субъектов России в этом направлении, добавил законодатель.





Вместе с тем он отметил разные возможности у регионов. Главное – стремление субъектов Федерации улучшать показатели, деньги должны выделяться на эффективные регионы, добавил Турчак.

Напомним, что совет по развитию цифровой экономики был создан в Совфеде в апреле 2018 года. В его состав вошли сенаторы, представители профильных ведомств и министерств, главы регионов, ученые, члены бизнес-сообщества, представители госкомпаний. В задачи совета входит изучение тенденций развития цифровой экономики, подготовка предложений по формированию и реализации госполитики в этой области.

Инициатива по разработке рейтинга цифровизации регионов была озвучена на первом заседании совета, которое состоялось в августе текущего года в Калининградской области. Также субъектам Федерации было рекомендовано разработать "дорожные карты" по цифровизации.