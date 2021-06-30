Долгое время было известно, что президент России Владимир Путин вакцинировался от коронавируса. Однако названия препарата, на котором российский лидер остановил свой выбор, было неизвестно. Во время прямой линии политик приоткрыл завесу тайны.
Владимир Путин привился вакциной "Спутник V". Президент также рассказал, как чувствовал себя после укола. По его словам, после введения второго компонента препарата его температура поднялась до 37,2. Наутро температура вернулась в норму – 36,6.
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