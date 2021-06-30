ВИДЕО: Трансляция прямой линии с Владимиром Путиным
Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про COVID-19 Симптомы коронавируса

Топ новостей недели

Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат
В США назвали вероятные сроки начала войны с Китаем
Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни
Стыдоба: обколотый Панин без трусов вывалил повидавшие многое ягодицы
партнеры
Среда
30 июня
Лента новостей
12:24
Путин привился вакциной "Спутник V"
12:15
Свиноподобное существо: набросившегося на полных россиян Солнцева поставили на место
12:10
Автобус с туристами попал в ДТП под Ростовом
12:03
В Кемерове иномарка влетела в дерево
11:55
"Очень переживаем": близкие молятся за пребывающую в коме МакSим
11:38
"Зачем?": обнажившей прелести Толкалиной устроили взбучку
11:36
Суточная смертность от коронавируса в России вновь обновила рекорд
11:30
Прямая линия с Владимиром Путиным: трансляция
11:15
"Прогресс МС-17" успешно вышел на орбиту
11:08
"Слишком русская": участница оркестра Башмета рассказала о поисках себя и скрытой грани
10:50
"Я села на чужие трусики": Успенская забеременела от женатого любовника
10:44
"Жалко ее": Тарасов заявил о воссоединении с Бузовой после нашумевшего развода
10:30
В жутком ДТП под Краснодаром погибли пять человек
10:11
Не стало сюрпризом: Фандера бурно отреагировала на рождение внука
10:10
По стопам брата: Кирилл Кокорин задержан за пьяную драку в московском кафе
09:37
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня
09:27
Прямая линия с Владимиром Путиным: подробности
09:21
"Умер 17 раз": режиссер клипов МакSим описал состояние перед смертью
09:08
Сотни людей споют гимн для российских спортсменов на Олимпиаде в Токио
08:53
Внезапная госпитализация и скоропостижная смерть: всплыли детали ухода молодой звезды "Полицейского с Рублевки"
08:48
"Осталось шесть недель": коронавирус плавит мозг располневшей Аниты Цой
08:37
Родившая Джанабаева рассказала о конфликтах с Меладзе
06:42
Покинувшая страну без мужа Ивлеева назначила встречу Кардашьян
04:11
Михалкова публично освистали за нападки на актрису Бузову
02:31
Народ взорвался от вида раздобревшей Булановой: Фу
00:14
Как Барановская из любовницы Аршавина превратилась в звезду Первого канала
22:18
У Янковского и Пожарской родился ребенок
22:03
Муцениеце взорвалась из-за провокационного вопроса о Прилучном
21:54
В Чебоксарах дебошир разбил работнице бара голову за отказ включить песню
21:43
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности на 30 июня из-за сильного ветра
21:28
В Москве неизвестный пытался надругаться над женщиной в парке
21:27
Принц Уильям и Кейт Миддлтон удивили народ внезапным поступком
21:09
Политолог Погребинский объяснил дерзкую риторику Зеленского в отношении Запада
21:00
Сборная Англии по футболу переиграла Германию и вышла в четвертьфинал Евро-2020
20:50
В Королеве ребенок погиб из-за упавшей ветки дерева
20:03
Ребенка госпитализировали после аварии на самокате в Подмосковье
19:38
Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" скоропостижно скончалась на съемках
19:38
ЭИСИ зафиксировал запрос людей на депутатов новой волны
19:13
Озвучена неожиданная позиция Пугачевой в скандальных разборках Киркорова и Крапивиной
19:02
Галкину предрекли неблагополучную старость из-за ненасытности Пугачевой
18:53
В России выявили первый случай заражения штаммом "дельта плюс"
18:37
Эксперты высоко оценили работу Госдумы VII созыва
18:31
Тихановская: Все действия режима Лукашенко показывают его бессилие
18:22
"Господи, я уже просто не могу!": Хилькевич оказалась на грани срыва
18:21
Политолог Виноградов назвал сильные стороны Партии пенсионеров на выборах в Госдуму
18:19
Звезду фильма "Брат-2" госпитализировали с коронавирусом
17:53
"Ничего странного": Энистон заговорила о связи с Питтом после его развода с Джоли
17:23
Жители Майами бьют тревогу из-за трещин в квартирах после обрушения дома
17:02
Наживающийся на разводе с Бузовой Тарасов стал посмешищем
16:48
Путин на съезде "ЕР" поручил выделить 30 миллиардов рублей на ремонт дорог
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Директор "Ленкома" ответил на обвинения надоевшей скандалистки Поргиной
Весь в мать: сын Королевой женился на стриптизерше
"Разбаловали": охрипшей Пугачевой указали на место
“Существуют серьезные проблемы”: в СМИ заговорили о болезни Пугачевой
"Требовалась медицинская помощь": устроившая скандал Проклова потеряла покой
Как Барановская из любовницы Аршавина превратилась в звезду Первого канала
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Коронавирус

Путин привился вакциной "Спутник V"

прочитано 60 раз

Долгое время было известно, что президент России Владимир Путин вакцинировался от коронавируса. Однако названия препарата, на котором российский лидер остановил свой выбор, было неизвестно. Во время прямой линии политик приоткрыл завесу тайны.

Владимир Путин привился вакциной "Спутник V". Президент также рассказал, как чувствовал себя после укола. По его словам, после введения второго компонента препарата его температура поднялась до 37,2. Наутро температура вернулась в норму – 36,6.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

30 июня 2021, 12:24

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Не стало сюрпризом: Фандера бурно отреагировала на рождение внука

Событие произвело фурор
Общество

"Слишком русская": участница оркестра Башмета рассказала о поисках себя и скрытой грани

Девушка поделилась личной историей
Шоу-бизнес

"Жалко ее": Тарасов заявил о воссоединении с Бузовой после нашумевшего развода

Футболист написал певице
Шоу-бизнес

"Умер 17 раз": режиссер клипов МакSим описал состояние перед смертью

Мужчина скончался от коронавируса

Гороскоп

Гороскоп удачи на 2022 год
Гороскоп на июль 2021 года
Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+