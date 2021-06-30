Путин: Я не поддерживаю обязательную вакцинацию

В ходе Прямой линии Владимир Путин сделал важное заявление на острую для многих россиян тему прививок от коронавирусной инфекции.

Глава государства заявил: "Я не поддерживаю обязательную вакцинацию и продолжаю придерживаться этой точки зрения". Он отметил, что в законе от 1998 года есть общенациональный календарь прививок, которые являются обязательными для населения.

По словам Владимира Путина, в этот раздел вакцинация против коронавируса не попала. Также президент добавил, что вторая составляющая этого закона говорит о том, что в случае подъема эпидемии власти имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Этим уже воспользовались власти десяти российских регионов.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что ограничительные меры в регионах направлены на то, чтобы избежать локдауна. Также, по словам российского лидера, проведение матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге связано с обязательствами России по организации турнира.

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