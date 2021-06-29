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Политика
Политолог Виноградов назвал сильные стороны Партии пенсионеров на выборах в Госдуму

Политолог Виноградов назвал сильные стороны Партии пенсионеров на выборах в Госдуму

Председатель центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков возглавил список Партии пенсионеров на выборах в Госдуму.
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Съезд Партии пенсионеров выдвинул для участия в выборах депутатов Государственной Думы 341 кандидата по федеральном избирательному округу в составе 36 региональных групп. Председателем партии назначен Владимир Бураков. Об этом сообщается в телеграм-канале партии.

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Политолог Михаил Виноградов считает, что участие в выборах Партии пенсионеров – интересная заявка, которая может оказаться неуютной для других участников. У партии есть свои сильные стороны. Во-первых, она имеет социально одобряемое название. Во-вторых, есть усталость от "старых" партий, появление нового игрока всегда выгодно. Так что партия вполне может оказать эффект нового бренда.

Если Партия пенсионеров будет иметь успех, это может стать реальной проблемой для конкурентов, считает Виноградов. Для "Справедливой России" из-за усложнения и размывания прежнего бренда партии, для "Единой России" из-за отсутствия в пятерке партии кандидатов, символизирующих пенсионеров и социальную политику. Для КПРФ из-за все той же социальной одобряемости пенсионеров. Да и вообще, это выигрышное появление нового игрока на политической арене, к которому никто не был готов. Виноградов назвал также сильной стороной Партии пенсионеров апелляцию к теме "бедности".

Напомним, выборы депутатов Госдумы восьмого созыва назначены на 19 сентября. Из-за эпидемии коронавируса ЦИК РФ решила провести голосование за три дня.

Стоит отметить, что у Партии пенсионеров есть депутаты в региональных парламентах. Также у партии есть парламентская льгота. Это означает, что для участия в выборах ей не нужно собирать подписи.

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Госдума РФ. Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 29 июня 2021, 18:21 Источник: телеграм-канал "Партии пенсионеров" ✓ Надежный источник
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