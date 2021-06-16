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Общество
Что сделала "Единая Россия" для поддержки отдельных категорий граждан

Что сделала "Единая Россия" для поддержки отдельных категорий граждан

В "Единой России" рассказали о реализованных мерах поддержки отдельных категорий граждан
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За пять лет "Единая Россия" смогла значительно расширить меры поддержки отдельных категорий граждан. Как рассказал заместитель руководителя фракции "ЕР" в Государственной Думе Андрей Исаев, партия, работая совместно с профильными министерствами и ведомствами, совершенствовала действующую систему защиты прав граждан и государственных гарантий.

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К примеру, "ЕР" стала инициатором законов, прямо запрещающих списывать ряд социальных выплат для погашения долгов граждан. Речь здесь идет не только об алиментах и материнском капитале, но и тех случаях, когда должники оставались без средств к существованию из-за списания части зарплат и пенсий.

"В соответствии с законодательством нельзя списать более 50% пенсий или заработной платы. А если человек получает пенсию на уровне прожиточного минимума или зарплату на уровне МРОТ — это означает, что у него не остается денег на существование в течение месяца. Никак не были защищены права самозанятых, индивидуальных предпринимателей — у них все можно было списать подчистую", – отметил Исаев.

Депутат подчеркнул, что для преодоления негативной ситуации был разработан законопроект, который позволяет должнику сохранить на своем счету денежные средства в размере не менее прожиточного минимума. При этом должны учитываться и иждивенцы, которых содержит гражданин. Андрей Исаев рассказал, как будет работать новая система помощи:

"Человек пишет заявление в Федеральную службу судебных приставов, где указывает один счет в одном банке. Там у него будут сохраняться средства. Мы считаем, что это крайне важно, потому что в какой бы трудной ситуации человек ни оказался, он не должен оставаться без средств к существованию".

Важно отметить, что данную инициативу "Единой России" поддержал президент Владимир Путин. Глава государства рекомендовал Госдуме принять соответствующий законопроект до конца весенней сессии. Документ уже прошел первое чтение и скорее всего будет принят во втором, на пленарном заседании ГД 16 июня.

Кроме того, "Единая Россия" занимается поддержкой пенсионеров. Они, к примеру, получили возможность не платить налог на одну квартиру, гараж, дом, комнату или дачный участок до шести соток. Кроме того, началась ежегодная индексация страховой части пенсии опекунов-пенсионеров и фиксированной выплаты к ней.

По инициативе партии пенсии по инвалидности и другие социальные пособия теперь будут назначаться без заявления, что значительно облегчит процедуру их получения. Родители нетрудоспособных инвалидов отныне получают фиксированную доплату к страховой пенсии. Семьи с инвалидами I, II групп или детьми-инвалидами имеют право вернуть половину взносов за капремонт.

Кроме того, повышена административная ответственность для организаций, которые отказывают инвалидам и пожилым гражданам в трудоустройстве. Также люди с ограниченными возможностями теперь могут получать технические средства реабилитации независимо от места жительства.

Парламентарий также рассказал о новой презумпции согласия для перерасчета пенсий в сторону увеличения, если страховая пенсия ниже прожиточного минимума и положена доплата, или если устанавливается более высокая страховая пенсия вместо выплаты по потере кормильца при достижении человеком соответствующего возраста. "Мы будем исходить из того, что получатель пенсии, безусловно, не против этого увеличения. Оно будет происходить автоматически", – подчеркнул Исаев. Отметим, что автоматическое начисление будет установлено и при назначении алиментов.

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Фото: vk.com/duma
Автор: 16 июня 2021, 13:34 Источник: ER.RU ✓ Надежный источник

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