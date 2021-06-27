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Политика
"Ценности Евросоюза куда-то засунули": экс-министр Климкин предостерег Меркель и Макрона

"Ценности Евросоюза куда-то засунули": экс-министр Климкин предостерег Меркель и Макрона

Провальная попытка канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона организовать саммит ЕС-Россия, в случае успеха, могла бы привести к нормализации отношений Евросоюза с Кремлем. А для Киева это недопустимо.
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Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, приглашая Владимира Путина на саммит Евросоюза, Меркель будто дает легитимизацию российскому лидеру и пытается вернуть нормальные отношения с Россией.

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Климкин при этом отметил, что канцлер Германии и президент Франции могут "сколько угодно" встречаться с президентом России Владимиром Путиным, но официального диалога между Брюсселем и Москвой на сегодняшний день быть не может, так как это четко прописано в документах объединения.

По мнению экс-главы МИД Украины, встреча Путина и Байдена безусловно нужна, так как их переговоры касаются в основном критических вопросов. И Ангела Меркель, и Эмманюэль Макрон имеют на это такое же право. Но прямой диалог Евросоюза и России на высшем уровне будет означать возвращение к нормальным отношениям между Брюсселем и Москвой. А кроме того, по мнению бывшего украинского министра, станет признаком того, что Евросоюз забыл о своих ценностях и принципах.

Павел Климкин также подчеркнул, что такое поведение Евросоюза на самом деле уже сейчас является проблемой для самого Брюсселя, поскольку его "бесконечное петляние" очень мешает, и будет мешать ЕС в будущем, и в конечном итоге Европейский союз обязательно "допетляется".

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Павел Климкин. Фото: Danil Shamkin / ZUMAPRESS.com
27 июня 2021, 12:05 Источник: "Политнавигатор" ✓ Надежный источник

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