Из новой статьи президента России следует, что вооруженный госпереворот в 2014 году на Украине организовали США

Президент России Владимир Путин в преддверии 80-ой годовщины начала Великой Отечественной написал новую статью. В ней прямо заявлено, что организатором антиконституционного переворота на Украине в 2014 году являются Соединенные Штаты Америки.

В статье главы государства рассказывается о нападения нацистской Германии на Советский Союз, о ходе Великой Отечественной войны и о развитии международных отношений в послевоенное время. Она опубликована в популярном немецком еженедельном издании Die Zeit. Для россиян статья доступна на официальном сайте Президента РФ.

Владимир Путин отметил в своей статье негативную роль НАТО, из-за которой не получилось выстроить "единый континент" от Лиссабона до Владивостока, имея в виду, прежде всего, культурную и цивилизационную идентичность. Президент подчеркнул, что об этом мечтал Шарль де Голль.

Расширение северо-атлантического блока на Восток, по славам Путина, вызвало рост взаимного недоверия в Европе. Президент РФ связал агрессивную политику НАТО с увеличением своего присутствия в Европе за счет поглощения новых стран. С 1999 года в состав военного альянса вошли 14 государств, в том числе, бывшие союзные республики.

Навязанный НАТО искусственный выбор между Западом и Россией, как заметил российский лидер, привели к негативным последствиям на Украине в 2014 году. Эти события Путин назвал трагедией. Он заявил, что Европа поддержала государственный переворот, который не соответствовал конституции Украины.

Глава России задал в статье абсолютно верный вопрос: зачем так делать, если президент Виктор Янукович подтвердил свою готовность выполнить требования представителей оппозиции. Владимир Путин заявил, что США организовали переворот на Украине, а его поддержка со стороны европейских государств привела в итоге к отделению Крыма и расколу в соседней стране.