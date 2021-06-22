Путин и Меркель провели переговоры по телефону

В 80-летнюю годовщину начала Великой Отечественной войны президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает RT. Стороны обсудили исторические события тех лет и сохранение памяти о них, а также важность преодоления взаимной вражды. Кроме того, на повестке дня были и актуальные события. В частности, Владимир Путин рассказал Ангеле Меркель об итогах своей встречи с Джо Байденом.