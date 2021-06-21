Путин дал высокую оценку работе Госдумы седьмого созыва

Президент поблагодарил фракции Госдумы за профессионализм и ответственность. Депутатский корпус отработал на высоком уровне, отметил Путин.

По его словам, руководство ГД, парламентские комитеты и комиссии действовали согласованно и эффективно, выстроили конструктивную работу с правительством, Администрацией президента, с Советом Федерации и регионами.

"Были всегда нацелены на общий результат, на поиск оптимальных решений по каждому вопросу, который выносился на рассмотрение парламента», — оценил президент работу депутатов.

Путин отметил проделанную депутатами работу по повышению качества законодательства, увеличения количества законов прямого действия. Также президент напомнил, что Дума проводила большие парламентские слушания по самым острым вопросам.

Особо глава государства отметил работу парламентариев над поправками к Конституции. Депутаты старались дать юридически безупречные формулировки новых положений основного закона, сказал российский лидер.

По словам президента, с начала пандемии он оперативно работал в режиме онлайн со спикером ГД. «Мы просто с Вячеславом Викторовичем работали онлайн, как иногда с министрами и с руководством правительства. Потому что решения требовались немедленно, и принять их без нарушений каких‑то регламентов и действующих норм закона было очень сложно", – сказал Путин.

Президент указал на значимость принятых седьмой Думой решений. Он поблагодарил парламентариев за работу. "Большое вам спасибо. Желаю вам успехов. Надеюсь, что многое нам еще удастся сделать вместе», — сказал Путин.

Глава государства призвал провести будущую избирательную кампанию так, чтобы сомнений в легитимности ее итогов не осталось. Он выразил уверенность, что граждане поддержат партии и кандидатов, для которых служение России – высшая ценность.

«Я очень надеюсь, что этот этап в жизни страны прошел и остался в 1990 годах. Только такой содержательный стиль предвыборной конкуренции, уважение к оппонентам, а главное — гражданам страны — послужит прогрессивному, качественному развитию парламентаризма и многопартийности в России, и в целом укрепит доверие людей ко всем институтам власти», — добавил президент.