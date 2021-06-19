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Политика
В США указали на ошибку Зеленского в отношении НАТО

В США указали на ошибку Зеленского в отношении НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский напрасно поднял вопрос о вступлении в НАТО, считает бывший посол США Джон Хербст.
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Бывший американский дипломат заявил, что украинский лидер совершил ошибку, когда поднял тему присоединения к Североатлантическому альянсу. Джон Хербст напомнил, что этот вопрос был решен еще 13 лет назад в Бухаресте.

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По его словам, двери НАТО открыты для Украины, однако организация не спешит делать какие-либо шаги в эту страну. В Альянсе не раз подчеркивали, что Киеву необходимо продолжить реформы.

Ранее Зеленский выразил мнение, что Украина заслуживает большего. Он уверен: страна не должна "просить" принять ее в НАТО. "Нас нужно приглашать – я считаю, что это честно", – подчеркнул президент. В отношениях с Альянсом Киев выбрал политику желанного гостя, добавил он.

Кроме того, Владимир Зеленский назвал присоединение к НАТО единственным способом положить конец боевым действиям в Донбассе. Политик также призвал страны-члены Альянса расширить присутствие в Черноморском регионе, чтобы сдержать развитие России.

Напомним, что в 2014 году киевские власти закрепили в конституции курс на вступление Украины в НАТО и Европейский союз. Незалежная сегодня является одной из шести стран, за которыми закреплен статус партнера организации с расширенными возможностями.

Некоторые эксперты считают вступление Украины в НАТО "исторически неизбежным". Подробности – в этом материале.

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Владимир Зеленский. Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Автор: 19 июня 2021, 23:11 Источник: Ютуб-канал UKRLIFE.TV ✓ Надежный источник
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