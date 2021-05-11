На Украине назвали "исторически неизбежным" вступление в НАТО

Глава ведомства рассказал, что мероприятие пройдет в мини-формате, на саммите будут только союзники. По словам Кулебы, киевские власти сейчас ищут формат, который позволил бы им принять участие в саммите. "Членство Украины в НАТО является исторически неизбежным", – подчеркнул министр.
В эфире телеканала "Украина 24" Кулеба также заявил о наличии препятствий для вступления в Альянс. Министр пояснил, что некоторые государства-члены НАТО боятся спровоцировать Россию и потому могут не поддержать Украину. Какие страны могут помешать Незалежной, он не уточнил.
Саммит пройдет 14 июня и объединит всех руководителей государств-членов Альянса. Украинские власти надеются, что во время заседения они наконец получат План действий по членству в НАТО. Однако эксперты уверены: международное сообщество не будет сотрудничать со страной, где не утихают боевые действия.
Ранее президент Незалежной Владимир Зеленский сообщил, что вступление в Альянс поможет укрепить финансовые и военные ресурсы страны. По его мнению, именно членство в НАТО положит конец вооруженному конфликту в Донбассе и остановит "российскую агрессию".
Напомним, ситуация на юго-востоке Украины обострилась в 2014 году, когда Киев начал военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. По предварительным данным, жертвами конфликта стали почти 13 тысяч человек.
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