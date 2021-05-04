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Политика
Украине грозит потеря суверенитета из-за внешнего влияния – Савченко

Украине грозит потеря суверенитета из-за внешнего влияния – Савченко

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко обрушилась с критикой на власти Украины.
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Политик заявила, что страна теряет суверенитет, потому что находится под влиянием внешних игроков. Надежда Савченко отметила, что нынешнее руководство Украины уделяет больше внимания западным партнерам, чем собственным гражданам. "Народ живет отдельно", – подчеркнула она.

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Савченко: Украину ждут погромы и руины после правления Зеленского

 Надежда Викторовна Савченко

Надежда Викторовна Савченко депутат Верховной рады Украины

В эфире телеканала "Наш" экс-депутат Рады рассказала и о своих президентских амбициях. По ее словам, раньше украинцы считали, что главой страны может стать умный человек, затем стали думать, что им может стать богатый человек, сегодня же кандидату в президенты достаточно удачи.

"Можно просто дурковать и ты можешь быть президентом, если тебе повезет", – сказала политик, таким образом намекнув на действующего главу государства Владимира Зеленского.

Надежда Савченко также сообщила о своей готовности принять участие в следующей президентской гонке. После помилования и возвращения на родину в 2016 году женщину еще терзали сомнения насчет выборов, но, наблюдая за действиями Зеленского, она стала чувствовать себя увереннее.

Ранее Надежда Савченко обвинила украинского лидера и его команду в том, что они топчутся на месте. Бывший депутат заявила, что страна переживает застой в сфере инфраструктуры. По ее мнению, после правления Зеленского страну ждут погромы и руины. Подробности – в этом материале.

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Надежда Савченко. Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Автор: 4 мая 2021, 09:42 Источник: Телеканал "НАШ" ✓ Надежный источник

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