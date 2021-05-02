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Политика
Захарова отреагировала на слова Британии о борьбе с "российской пропагандой": Обвиняет в собственных грехах

Захарова отреагировала на слова Британии о борьбе с "российской пропагандой": Обвиняет в собственных грехах

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб предложил разработать механизм для противодействия "российской пропаганде и дезинформации".
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ вспомнила слова святого Антония Великого. "Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы", – привела цитату дипломат.

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Мария Владимировна Захарова дипломат

Захарова отметила, что Лондон, который неоднократно использовал пропаганду для оправдания собственных действия, обвиняет Москву "в собственных грехах". Она сообщила, что Великобритания и США "придумали историю про химическое оружие", чтобы объяснить вооруженное вторжение в Ирак.

Как передает газета The Times, на ближайшей встрече под председательством Рааба будет представлено исследование о "российских троллях". Авторы материала утверждают, что злоумышленники публикуют провокационные комментарии на сайтах популярных британских таблоидов, чтобы повлиять на мнение читателей.

Отметим, что западные политики время от времени обвиняют Россию в кибератаках, пропаганде и дезинформации. В Москве опровергают эти заявления и называют их бездоказательными. Спикер Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что Россия никогда не вмешивается в дела других стран.

В апреле появилась информация о вовлеченности Европы и США в операцию по перевороту в Белоруссии. Подробно о роли Запада рассказала Мария Захарова.

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Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Автор: 2 мая 2021, 20:25 Источник: Говорит Москва ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость721671
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Собаки лают,в караван под именем "Россия"-идет!!!
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