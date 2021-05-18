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Политика
Аксенов отреагировал на заявление Зеленского о Крыме: Украине нужна территория без людей

Аксенов отреагировал на заявление Зеленского о Крыме: Украине нужна территория без людей

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поставил на место президента Украины Владимира Зеленского.
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Украинский лидер накануне обвинил Россию в "оккупации" полуострова. На своей странице в "Твиттер" Владимир Зеленский подчеркнул, что Незалежная делает все, чтобы защитить права жителей Крыма и вернуть территорию. Он также напомнил о недавнем запуске "Крымской платформы" для решения проблемы.

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Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Сергей Аксенов отреагировал на пост президента Украины. Он перечислил шаги, на которые пошли киевские власти для возвращения полуострова, – энергетическая, водная и транспортная блокады, многочисленные провокации и диверсии. Глава Крыма отметил, что Зеленскому на самом деле нужна территория без людей.

В собственности жены президента Украины находится квартира в Крыму. Аксенов рассказал, что супруга исправно оплачивает коммунальные услуги. "Платежи исправно поступают в крымскую казну, – это тоже вклад в борьбу с "оккупацией"?", – написал политик на своей странице "ВКонтакте".

Напомним, Крым вошел в состав России в начале 2014 года. Этому событию предшествовал масштабный референдум, где большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение. Власти Украины называют голосование незаконным и по-прежнему считают территорию своей.

В январе этого года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес предварительное решение по жалобе Киева из-за Крыма. Инстанция признала территорию российской. Подробности – в этом материале.

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Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 18 мая 2021, 16:04 Источник: VK.com ✓ Надежный источник
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Поехали! Как Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту

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