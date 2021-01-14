ЕСПЧ сделал заявление по Крыму: Находится в фактической российской юрисдикции

Большая палата ЕСПЧ заявила, что Крым находится в фактической российской юрисдикции с 27 февраля 2014 года. Судьи отказались рассмотреть вопрос законности присоединения полуострова к России с точки зрения международных норм.
Инстанция признала частично приемлемой жалобу Киева о том, что Москва несет ответственность за "административную практику, представляющую собой мночисленные нарушения прав человека". При этом другие обвинения – в убийствах граждан, дискриминации украинцев – судьи назвали недоказанными.
Крым вошел в состав России в начале 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Более 90% избирателей проголосовали за присоединение. На Украине назвали Крым "временно оккупированной территорией" и подали иски против России в ЕСПЧ.
В Москве сообщили, что жители полуострова высказали свое мнение демократическим путем, в соответствии с международным правом. Президент России Владимир Путин отметил, что вопрос принадлежности Крыма "закрыт навсегда".
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