Скандально известная женщина-политик на своем ютуб-канале опубликовала сенсационный документальный видеоролик о внешнем управлении Украиной. Надежда Савченко и ранее не раз восставала против слишком сильного влияния западных коллег на ее родину, теперь же она вознамерилась предоставить доказательства тому и подчеркнуть, что жизнь украинского народа тоже много значит.
Уже в анонсе фильма политик заявляет, что готова разоблачить семью Байденов, которая с помощью коррумпированных схем обкрадывает народ Украины. Женщина собрала подтверждающие документы, которые и появляются в видео. Савченко уверена, что американский лидер уже превратил ее страну "в свою личную кормушку, а украинцев — в своих рабов".
Автор видеофильма знала о некоторых из этих вопиющих фактов еще в свою бытность депутатом, но реальные доказательства ей помогли получить журналисты, занимающиеся расследованием. Женщина решила во что бы то ни стало разобраться в том, кого можно считать партнерами, а кто является врагами. Ее сподвигло то, что каждый раз, когда она заводит речь о внешнем влиянии на страну, ее предупреждают о возможном вреде сказанного для развития внешнеполитических отношений государства.
Напомним, ранее Надежда Савченко уже критиковала нынешнюю украинскую власть и предупреждала, что Украина может потерять суверенитет из-за слишком сильного влияния Запада.
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