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Политика
Путин предложил возвращать родителям деньги за путевки в детские лагеря

Путин предложил возвращать родителям деньги за путевки в детские лагеря

Вся страна внимательно следит за трансляцией послания Владимира Путина Федеральному собранию. Каждую минуту поступают все новые данные о предложениях президента.

Продолжение: Путин поручил ввести полную оплату больничных семьям с детьми до семи лет
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Российский лидер вынес инициативу о новой социальной мере поддержке российским семьям. Так, в послании к Федеральному собранию он предложил возвращать родителям половину стоимости путевки на поездки детей в летние лагеря, передает РИА ФАН.

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 Послание президента

Сюжеты Послание президента

Владимир Путин подчеркнул, что вопросы организации летнего детского отдыха должны быть отлажены до мелочей, поскольку родители выходят на полноценную работу после снятия ряда ограничений в связи с пандемией коронавируса. Он отметил, что данная тема очень важна для миллионов наших соотечественников.

Глава государства констатировал, что далеко не все россияне смогут взять отпуск, чтобы уделить достаточно времени своим отпрыскам. В послании Федеральному собранию президент вынес и другие предложения, касающиеся ситуации в системе образования в условиях распространения COVID-19.

Владимир Путин ранее заявил, что послание будет посвящено внутренним вопросам. Российский лидер объяснил, что сфокусирует внимание на темах экономики, здравоохранения и социальной политики.

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Фото: Gennadii Khameliyanin/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 21 апреля 2021, 12:34 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
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