Путин назвал чрезвычайной ситуацию в демографии

В среду, 21 апреля, глава государства выступил с посланием Федеральному собранию. Владимир Путин отметил, что пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по демографии. Сложившуюся ситуацию президент назвал чрезвычайной.
Материал дополняется.
В среду, 21 апреля, глава государства выступил с посланием Федеральному собранию. Владимир Путин отметил, что пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по демографии. Сложившуюся ситуацию президент назвал чрезвычайной.
Материал дополняется.
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