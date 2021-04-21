Журналист Смирнов рассказал о "сюрпризе" во время послания Путина

Представитель кремлевского пула дал понять, что основных "сюрпризов" стоит ждать во время второй части послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Журналист Роман Голованов пообщался с Дмитрием Смирновым. Он спросил, есть ли у коллеги какая-либо информация на тему послания Владимира Путина.

В ответ журналист отметил, что, как правило, никому не известно, о чем будет говорить глава государства. Он добавил, что в прежние годы народ сидел у экранов "с открытым ртом" в ожидании, передает "Царьград".

По его мнению, "сюрпризы" от Владимира Путина будут во второй части выступления. Кроме того, Дмитрий Смирнов напомнил, что три года назад главные "сюрпризы" послания озвучивались не сразу, а "под занавес".

Ранее экономист Михаил Хазин предположил, что послание Владимира Путина будет иметь не только всероссийское, но и общемировое значение. Эксперт отметил, что в последние месяцы события на международной арене развиваются очень стремительно, и российский лидер обязательно затронет эти темы.

Как писали "Дни.ру", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил о том, что в этом году от главы государства прозвучит нечто новое для граждан. Он добавил, что выступление будет писаться "до последней минуты".