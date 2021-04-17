Зеленский провел переговоры с Макроном и Меркель о ситуации в Донбассе

Президент Украины обсудил с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель ситуацию с безопасностью на востоке Украины. По словам Владимира Зеленского, режим прекращения огня действовал довольно неплохо.
Напомним, он продолжался с 20-х чисел июля прошлого года. Ранее лидер Незалежной говорил, что Украина готова вернуться к разговору об урегулировании конфликта в Донбассе.
Как писали "Дни.ру", ситуация на востоке Украины осложнилась весной текущего года. Глава ДНР Денис Пушилин обвинил Владимира Зеленского в нарушении Минских соглашений. Он заявил об увеличении числа обстрелов со стороны Незалежной.
Ранее украинский лидер назвал вступление в НАТО единственным способом положить конец вражде в Донбассе. Он посоветовал государствам, входящим в Альянс, расширить присутствие в Черноморском регионе.
Добавим, что отношения России и Украины ухудшились в 2014 году на фоне боевых действий в Донбассе и отделения Крыма. Власти Незалежной не раз обвиняли нашу страну во вмешательстве во внутренние дела и называли Россию агрессором. Кремль все подобные нападки опровергал.
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