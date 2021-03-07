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Советник Путина призвал прекратить поддержку Лукашенко: Он хочет жить за счет России

Советник Путина призвал прекратить поддержку Лукашенко: Он хочет жить за счет России

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press www.globallookpress.com
На совещании по вопросам сотрудничества с Россией в военной сфере белорусский лидер назвал глупой работу над интеграцией двух стран. В Кремле этому не обрадовались.
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Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько считает, что таким образом президент Белоруссии Александр Лукашенко продемонстрировал нежелание идти Москве на уступки. Об этом он рассказал в интервью журналистам.

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Безпалько пояснил, что интеграция является угрозой личной власти Лукашенко, поэтому он, по сути, – открыто от неё отказался. Однако Батька не может говорить за всю свою страну, поэтому стоит провести референдумы как в Белоруссии, так и в России, чтобы узнать мнение граждан об этом процессе.

Кроме того, Богдан Безпалько призвал российские власти отказаться поддерживать белорусский режим, пока Александр Лукашенко и его окружение не начнут выполнять свои обещания. А словам и договорам с Лукашенко верить не стоит: по мнению эксперта, для него это просто бумажки и риторика, которую он может сменить в любой момент. Безпалько уверен, что на самом деле Лукашенко "хочет жить за счёт России", получая от от неё деньги и ресурсы, но сохраняя при этом личную и государственную независимость.

Говоря о перспективах отношений России и Белоруссии, специалист предположил, что Москва и дальше будет настаивать на интеграции, но уже менее сдержанно, чем раньше. Он также заявил, что протесты в Белоруссии, скорее всего, будут лишь усиливаться.

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Автор: 7 марта 2021, 17:47 Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник

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