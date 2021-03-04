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Журналист Троицкий: Если Лукашенко не уйдет в отставку до конца года – я побреюсь налысо

Журналист Троицкий: Если Лукашенко не уйдет в отставку до конца года – я побреюсь налысо

Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Многие наблюдающие за событиями в Белоруссии считают, что страну ждёт скорая смена власти. Некоторые даже готовы поставить на это свои волосы.
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Российский журналист Артемий Троицкий дал большое интервью одному из ютуб-каналов. В нём он рассуждал о санкциях, ситуации с оппозиционным лидером Алексеем Навальным и обстановке в Белоруссии.

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Троицкий отметил, что протестующие взяли "передышку" на время зимних холодов, поэтому президент Белоруссии Александр Лукашенко смог выиграть немного времени. Чтобы лучше понимать, как будут развиваться события дальше – нужно дождаться весеннего всенародного выступления.

Однако, по мнению эксперта, уже сейчас можно с абсолютной уверенностью сказать, что Лукашенко обречён. Журналист считает, что Батьку свергнут задолго до предстоящих выборов. С большой долей вероятности это произойдёт в 2021 году. Артемий Троицкий добавил, что готов поставить на это свои волосы: мол, если белорусский лидер не уйдёт с поста президента до конца года – он впервые в жизни побреется налысо. При этом эксперт отметил, что скорее всего Лукашенко отправится в отставку уже летом.

В заключении Троицкий обратил внимание, что Александр Лукашенко пользуется поддержкой лишь силовых структур и помощью России, а белорусский народ единогласно выступает против него. В подобной ситуации ни один глава государства не сможет задержаться в кресле надолго.

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Автор: 4 марта 2021, 09:13 Источник: www.youtube.com ✓ Надежный источник

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