Экс-премьер Украины обратился к избирателям Зеленского: Пошевелите мозгами

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров публично раскритиковал президента Владимира Зеленского за насильственную украинизацию населения.

Политик возмутился тем, что около 21% избирателей готовы проголосовать за действующего президента. Николай Азаров призвал всех, кто поддерживает Владимира Зеленского "пошевелить мозгами". Особенно это касается граждан, которые проживают на юго-востоке страны.

"Что он вам обещал по русскому языку? А что сделал?", – написал экс-премьер на своей странице в соцсети "Твиттер", намекнув на предвыборные обещания политика о защите русского языка. По мнению Азарова, ни один русскоговорящий украинец не должен отдавать свой голос за Зеленского.

Законопроект о языке был принят в 2018 году. Согласно документу, единственным государственным языком на территории страны является украинский. Все попытки установить многоязычие на официальном уровне расцениваются как "насильственное изменение или свержение конституционного строя".

С 16 января 2021 года на Украине стала действовать норма об обязательном использовании официального языка в сфере обслуживания. Все поставщики в стране обязаны предоставлять данные о товарах и услугах только на украинском языке. Нарушителей ждут крупные штрафы.

Отметим, что перед выборами президента в 2019 году Владимир Зеленский называл недопустимым давление на русский язык. Он не раз подчеркивал, что языки других меньшинств нельзя притеснять. "Они будут видеть и поймут, что это информационная война", – пояснял тогда политик.