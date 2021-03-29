Песков назвал сроки переговоров Путина с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении в ближайшее время поговорить со всеми лидерами "нормандской четверки". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков скорректировал эти планы.

По словам пресс-секретаря российского лидера, у Владимира Путина нет в планах телефонного разговора с его украинским коллегой. Однако при необходимости этот разговор может состояться в любое время. Слова официального представителя Кремля приводит RT.

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Ранее Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам в рамках прошедшего 9 марта в Киеве Всеукраинского форума "Украина 30. Культура, медиа, туризм" заявил о намерении встретиться с каждым из лидеров "нормандской четверки", если четырехсторонние переговоры будут откладываться.

В то же время глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что пока нет смысла планировать встречу "нормандской четверки", так как план по урегулированию ситуации на востоке Украины пока так и не утвержден.

Дмитрий Песков Песков не раз говорил, что в Кремле не получали никаких предложений со стороны Киева по данному вопросу.

"Пока нет в планах разговора с Зеленским. Но, с другой стороны, при необходимости это очень быстро может быть организовано", — заявил Песков.



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