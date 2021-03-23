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Политика
Стало известно о скором уходе Лукашенко на пенсию

Стало известно о скором уходе Лукашенко на пенсию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о скором уходе на заслуженный отдых. Глава республики заверил, что не собирается оставаться на посту до 80 лет.
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Белорусский политик рассказал, что в стране не планируются новые решения по повышению пенсионного возраста. Александр Лукашенко отметил, что скоро сам уйдет на заслуженный отдых. "Что ж я буду до 80 лет работать, а с 80 на пенсию пойду?", – заявил президент.

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Глава республики добавил, что мог бы снизить пенсионный возраст до 50 лет, но в такое случае нагрузка на пенсионный фонд резко выросла. Однако, по его мнению, никто из старшего поколения не захочет, чтобы его дети платили за него. "Скажут: да я лучше поработаю три-пять лет", – цитирует Лукашенко агентство Белта.

Ранее белорусский политик высказался о следующих выборах президента. Александр Лукашенко сообщил, что уже сегодня в стране есть достойные кандидаты на важный пост. Среди них – министр внутренних дел Юрий Караев и министр здравоохранения Владимир Караник.

Вместе с этим Александр Лукашенко опроверг слухи о том, что пост может занять кто-то из его сыновей. Политик не раз говорил, что в их семье тема передачи власти никогда не обсуждалась и не будет. Напомним, что голосование должно состояться сразу после референдума по поправкам в Конституцию.

Однако эксперты уверены: Александр Лукашенко до последнего будет оттягивать свой уход. Политик не готов уйти из власти. Подробности – в этой статье.

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Фото: president.gov.by
Автор: 23 марта 2021, 16:41 Источник: Белта ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость646128
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Ему уже давно пора на пенсию. 67 год пошел. Загнал страну в экономический кризис. Пересобачился со всем миром, даже с Путиным. Чуть ли не на первом месте в мире по числу чиновников и ментов на 100 тыс. населения. Его слуги все в шоколаде. Молодые ябатьки из кожи лезут, выслуживаются. А потом квартиры за копейки получают.
Степан
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Бла бла бла!Вперёд ногами только покинет трон и об этом тоже говорил не раз!
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