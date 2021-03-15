Глава ДНР заявил о подготовке к устранению Зеленского

Глава непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью российским журналистам пояснил, что на самом деле президент Украины Владимир Зеленский просто не является для американских покровителей Незалежной "своим". В связи с этим они готовятся устранить его как политического лидера.
Пушилин прогнозирует, что скорее всего США пойдут на очередное обострение войны на Донбассе, поскольку она, как и майдан, является проектом Байдена. Об этом свидетельствуют недавние заявления американского руководства и их уже начавшийся с удара по Сирии агрессивный внешнеполитический курс. Но Зеленский не вписывается в их планы, поскольку не является таким же управляемым, как его предшественник – экс-президент Украины Пётр Порошенко.
Денис Пушилин считает, что в настоящее время американцы лишь пользуются Владимиром Зеленским, который то и дело пытается доказать им, что настроен против России и действует решительно, но так и не может снискать одобрения. Глава ДНР предположил, что в будущем США планируют возложить на украинского лидера всю ответственность за военные преступления на Донбассе, подготовив почву для возвращения к власти Порошенко, который для них является более удобным и зависимым.
Кроме того, Вашингтон ввёл санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского, которого считают покровителем Зеленского. И теперь президент вынужден пойти против своего "патрона".
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