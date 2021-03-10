"Мне хочется, чтобы ушел конкретный президент": писатель Филипенко откровенно о ситуации в Белоруссии

Саша Филипенко является патриотом своей страны и прославленным автором. В последнем интервью он рассказал о том, что его беспокоит в нынешнем положении дел.

Филипенко назвал ту борьбу, которая разворачивается сегодня, "простой". Писатель имеет в виду, что у народа нет никаких других требований, только "морально-этические". Для Саши это – схватка между добром и злом. Он сообщил, что никогда не менял гражданство, и в планах у него нет этого шага.

Писатель подчеркнул, что долгое время не мог осознать то, что все события происходят в его родной стране. Он обеспокоен тем фактом, что пока это может не закончиться, но считает, что сейчас вся ситуация разворачивается в ускоренном темпе. По мнению автора, из-за быстрых изменений и произошел "разлом" в обществе.

Саша отметил, что все находится в непрерывном движении, но люди, стоящие у власти, "застряли в 1970-м". По словам деятеля, они вовсе не смотрят вперед. Александр Лукашенко "ставит парус против ветра, ломает мачту". Писатель не одобряет позицию: "главное, чтобы не было войны", так как эта самая война все равно происходит на родных улицах.

"Мне хочется, чтобы ушел конкретный президент", – поделился автор. Он не питает иллюзий относительно будущего, так как убежден, что впереди непростые времена, но существует надежда, что диалог между человеком и властью постепенно налаживается. "Общество научилось призывать к ответу государство, и в этом смысле мы сделали шаг вперед", – заявил Филипенко.

