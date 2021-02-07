"Спрятаться уже не выйдет": белорусский дипломат призвал чиновников к протесту против Лукашенко

Всё больше экспертов и политиков приходят к выводу о том, что при прежней власти у Белоруссии нет будущего. Но если прежде об этом говорила, в основном, – внесистемная оппозиция, то теперь волнения начались и среди чиновников.





прочитано 1747 раз