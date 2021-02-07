"Лепит из него свою копию": Лукашенко заподозрили в подготовке преемника

В свете последних событий в Белоруссии многие эксперты часто размышляют о том, кто станет следующим лидером страны. Вероятными преемниками главы государства называли разных политиков, однако возможно, что ключевую фигуру он всегда держит рядом с собой.

Ведь президент Белоруссии Александр Лукашенко вполне может передать власть одному из своих сыновей. Но именно младший из них – 16-летний Николай Лукашенко – все чаще появляется на политических мероприятиях рядом с отцом.

Так, юный Коля присутствовал вместе с Батькой на параде Победы в Москве, где стоял рядом с президентом России Владимиром Путиным. В ходе предвыборной кампании он также сопровождал белорусского лидера в поездках по стране, а после начала массовых протестов появился с родственником на одной из акций в поддержку действующего главы государства.

Однако своими действиями Александр Лукашенко негативно повлиял даже на репутацию наследника. Во время одной из самых массовых демонстраций он появился перед объективами камер в военной экипировке и с оружием в руках. Но он также нарядил Николая в боевое обмундирование спецназа и дал ему оружие. Впоследствии это стало предметом многих шуток. Наблюдатели подмечали, что если бы Коля был совершеннолетним, за это ему бы грозило уголовное наказание.

Кроме того, Батька не скрывает, что видит в младшем сыне лидерский потенциал, постоянно обсуждает с ним политику и считает, что их характеры очень похожи. По словам журналиста Александра Белого, складывается впечатление, будто Лукашенко "лепит из него свою копию".