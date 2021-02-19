Володин и Мишустин обсудили отчет правительства в Думе

Володин и Мишустин договорились о начале консультаций для подготовки к отчету. Они пройдут в несколько этапов. На первом состоятся встречи с комитетами Госдумы, затем глава правительства и вице-премьеры встретятся с фракциями ГД.
Подготовка к отчету в таком формате ведется впервые. "Это позволит обеспечить более эффективное взаимодействие правительства с парламентариями, в том числе для обсуждения поднимаемых ими тем и вопросов", – сообщает пресс-служба Государственной Думы.
Ранее Вячеслав Володин сообщил, что кабмин направил в Госдуму перечень из 39 приоритетных законопроектов. 15 из них парламентарии уже приняли в первом чтении.
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